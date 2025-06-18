Manchester United, Altay’ı Satışa Koydu

MANCHSTER UNITED’IN KARARI

Premier Lig ekibi Manchester United, milli kaleci Altay Bayındır’ın geleceği hakkında net bir karar aldı. 27 yaşındaki kaleci Altay Bayındır, gelecek sezon için kadroda düşünülmüyor. Bu durum üzerine İngiliz kulübü, milli kaleciyi satış listesine ekleyerek gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR’UN İLGİSİ

Altay Bayındır’ın geleceği belirsizliğini korurken, beklenmedik bir gelişme yaşandı. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Altay Bayındır’ı transfer etmek amacıyla kulüple temas kurdu. Ancak bu görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Tecrübeli kalecinin, kariyerine Türkiye’nin büyük dört takımında ya da Avrupa’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.