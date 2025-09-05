Haberler

Manchester United, Altay Ve Onana’yı Değerlendirecek

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Premier Lig’in önde gelen takımlarından Manchester United, kalecileri Altay Bayındır ve Andre Onana için gelecek teklifleri incelemeye alacak. The Sun’da yayımlanan habere göre, İngiliz ekibi Royal Antwerp’ten kaleci Senne Lammens’i transfer ettikten sonra, Altay ve Onana için gelen tekliflere yönelmeyi planlıyor.

TRANSFER SEÇENEKLERİ

Avrupa’da transfer döneminin sona ermesinin ardından, Altay Bayındır ve Onana için Türkiye ile Suudi Arabistan gibi farklı seçeneklerin gündemde olduğu bilgisi veriliyor. Manchester United’ın bu süreçteki yaklaşımı, kaleci pozisyonundaki ihtiyaçlarını gidermek üzere şekillenecek.

ÖNEMLİ

Uyuşturucu Operasyonu, 30 Kilo Skunk

Çorlu'da gerçekleştirilen operasyonda 30 kilo 365 gram skunk uyuşturucu ele geçirildi, değerinin 20 milyon lira olduğu belirlendi. Üç şüpheli tutuklandı.
Kırtasiye Denetimleri Sıklaştırıldı

Samsun'da, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde ticaret müdürlüğü, kırtasiye ve okul ürünlerinin güvenliğini ve fiyatlarını denetledi.

