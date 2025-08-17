Manchester United – Arsenal Maçı Hakkında Bilgiler

TARİH VE SAAT BİLGİSİ

Manchester United ile Arsenal arasında oynanacak olan dev derbi 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleşiyor. Maçın başlangıç saati, İngiltere’ye göre 16:30 (BST) olarak planlanırken, Türkiye’de bu saat 18:30 (TRT) olacak. Karşılaşma, ünlü Old Trafford stadyumunda düzenlenecek.

Türkiye’de karşılaşma, beIN Sports kanalı aracılığıyla canlı yayınlanacak. İngiltere’de ise, maç Sky Sports Premier League ve Sky Sports Main Event kanallarından yayınlanacak. Ayrıca, dijital platformları kullanan izleyiciler Sky Go ve NOW TV hizmetleri üzerinden de maçı takip edebilecek.

İLK 11’LER BELİRLENDİ

Manchester United’ın muhtemel 11’i Altay Bayindir, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Luke Shaw, Diogo Dalot, Mason Mount, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu, Casemiro, Bryan Mbeumo ve Matheus Cunha’dan oluşuyor. Arsenal takımında ise David Raya, William Saliba, Ben White, Gabriel, Riccardo Calafiori, Martin Oedegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice, Bukayo Saka ve Gabriel Martinelli ilk 11’de yer alacak.