Manchester United, Bilbao’yu 4-1 yendi

MANCHESTER UNITED FİNALE YÜKSELİYOR

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinin rövanşında Athletic Bilbao ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kazanmış olan Manchester United, Old Trafford’da düzenlenen bu karşılaşmayı 4-1’lik skorla tamamladı.

Maçın ilk golü 31. dakikada Bilbao’dan Mikel Jauregizar ile geldi. İkinci yarıda baskıyı artıran Manchester United, 72. dakikada Mason Mount’un şık vuruşuyla eşitliği sağladı. Turun ilk maçında da gol atan Brezilyalı futbolcu Casemiro, 80. dakikada klas bir kafa golü ile Manchester United’ı öne geçirdi. Ev sahibi ekip, bu momentumla 85. dakikada Rasmus Höjlund’un boş kaleye gönderdiği golle farkı ikiye çıkardı. Maçta son sözü ise Mason Mount, 90+1. dakikada orta sahadan attığı müthiş golle söyledi ve skoru 4-1’e taşıdı. Milli kaleci Altay Bayındır ise karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Toplamda 7-1’lik üstünlükle finale yükselen Manchester United, büyük bir başarıya imza atmış oldu.

TOTTENHAM HOTSPUR FİNALE ADINI YAZDIRDI

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinin diğer ayağında ise Tottenham Hotspur, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Bodo/Glimt ile mücadele etti. Norveç’te gerçekleşen karşılaşmayı Tottenham, 2-0’lık skorla tamamladı. İlk yarısı 0-0 sona eren maçta, ikinci yarıda goller geldi. 63. dakikada İngiliz golcü Dominic Solanke, takımını öne geçirdi. İlk golün ardından konuk ekip tamamen kontrolü eline aldı ve 69. dakikada Pedro Porro ile farkı ikiye çıkardı. Bu sonucun ardından toplamda 5-1’lik üstünlük sağlayan Tottenham Hotspur, finaldeki yeri için garantisini aldı.

Tottenham Hotspur, 21 Mayıs’ta İspanya’nın Bilbao şehrinde oynanacak finalde Manchester United ile karşılaşacak. Bu maç, İngiliz takımlarının yüz yüze geleceği heyecan dolu bir karşılaşma olacak.