Manchester United, Cunha’yı transfer etti

MANÇESTER UNITED CUNHA İÇİN ANLAŞMA SAĞLADI

İngiltere 1. Futbol Ligi, Premier Lig kulübü Manchester United, Matheus Cunha’nın transferi konusunda Wolverhampton Wanderers ile bir mutabakata vardı. Kulüp, yapılan anlaşmanın detaylarına dair bilgi vermedi.

CUNHA’NIN SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDENİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ

İngiliz basını, Manchester United’ın, Cunha’nın sözleşmesindeki 62,5 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini aktif hale getirerek 26 yaşındaki forveti kadrosuna kattığını ve oyuncu ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladığını öne sürdü.

2023 yılında İspanyol takımı Atletico Madrid’den Wolverhampton’a transfer olan Cunha, bu sezon kulübü adına 36 maç oynadı ve 17 gol kaydetti.