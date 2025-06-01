Manchester United, Cunha’yı Transfer Etti

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK BİR FUTBOLCU

Premier Lig’de bu sezon hayal kırıklığı yaratan Manchester United, gelecek dönemde üst sıralarda yer almayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi ve ilk büyük adımını attı. Manchester United, Vitor Pereira’nın yönetimindeki Wolverhampton’dan 26 yaşındaki yetenekli futbolcu Matheus Cunha’nın transferini gerçekleştirdi.

TRANSFER BEDELİ AÇIKLANDI

Manchester United, bu transfer için Wolverhampton’la 74.1 milyon euro bonservis bedeli konusunda anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşme süresi hakkında ise herhangi bir bilgi verilmedi. Brezilyalı golcü bu sezon Premier Lig’de toplam 33 maçta görev aldı ve 15 gol ile 6 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Cunha’nın güncel piyasa değeri ise 60 milyon euro olarak gösteriliyor.