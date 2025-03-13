Manchester United’da Altay Bayındır İçin Transfer İddiası

MANCHESTER UNITED’DA ALTAY BAYINDIR’IN GELECEĞİ BELİRSİZLİK KONUŞULUYOR

İngiliz futbol devi Manchester United, milli kalecimiz Altay Bayındır’ın takımdaki geleceğini etkileyebilecek bir transfer iddiasıyla gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Manchester United yaz transfer döneminde Real Madrid forması giyen Ukraynalı kaleci Andriy Lunin ile ilgileniyor. Kırmızı Şeytanlar, Andre Onana ile rekabet edebilecek bir kaleci arayışında, bu nedenle Lunin’i uygun bir seçenek olarak değerlendiriyor.

Manchester United’ın, Andriy Lunin için Real Madrid’e yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif yapmayı planladığı belirtiliyor. 26 yaşındaki kaleci, Eylül 2024’te Madrid ekibiyle 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalasa da, geleceği hala belirsizlik taşıyor. Bu sezon boyunca İspanyol ekibinde toplamda 10 maça çıkan Lunin’in performansı dikkat çekiyor.

Bu gelişmeler ışığında, Altay Bayındır’ın gelecek yaz transfer döneminde Manchester United’dan ayrılması söz konusu olabiliyor. Andriy Lunin’in transfer edilmesi durumunda, üçüncü kaleci konumuna düşecek olan Altay’ın yeni gelen teklifleri dikkate alması bekleniyor. Bu sezon United’da 6 maçta görev alan 26 yaşındaki milli kaleci, kalesinde 8 gol görürken, 2 maçta ise gol yemedi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirlenen deneyimli kalecinin, İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.