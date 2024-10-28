“Manchester United’da Erik Ten Hag Dönemi Bitti”

MANÇESTER UNITED’DA DEĞİŞİM

Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Erik ten Hag’ın görevine son verildiğini resmen duyurdu. Kırmızı Şeytanlar, Ten Hag’ın yerine geçecek ismi de belirledi. Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe ile berabere kalınan maçın ardından Premier Lig’de West Ham’a alınan yenilgi sonrası Manchester United’da acil durum toplantısı gerçekleştirildi. Erik ten Hag, kulübe geldiği günden bu yana sürekli eleştirilerin hedefi oldu ve sonunda görevine son verildi.

RUD VAN NISTELROOY GÖREVİ ÜSTLENİYOR

İngiliz ekibinin, yeni bir teknik direktör atanana kadar takımın başında yardımcı antrenör olarak görev yapan ve kulübün efsaneleri arasında gösterilen Ruud van Nistelrooy’un bulunacağı açıklandı. 54 yaşındaki çalıştırıcının danışmanlığında Manchester United, bu sezon boyunca Premier Lig’de 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kırmızılar, son olarak ligin 9. haftasında deplasmanda West Ham United’a 2-1 yenildi. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadıkları 3 maçtan da beraberlikle ayrıldılar. Bu 3 maçtan sonuncusu, Kadıköy’de oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe maçı oldu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Manchester United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şöyle belirtti: “Erik ten Hag, Manchester United Teknik Direktörlüğü görevinden ayrıldı. Nisan 2022’de göreve başlayan Erik, 2023’te Carabao Kupası’nı ve 2024’te FA Kupası’nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşımıştır. Erik’e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ruud van Nistelrooy, kalıcı bir teknik direktör göreve gelene dek mevcut teknik ekip tarafından desteklenen geçici baş antrenör olarak takımın başına geçecektir.”