“Manchester United’da Erik Ten Hag Görevi Bitti”

ERIK TEN HAG’LA YOL AYRIMI

Manchester United, ligde ve Avrupa’daki kötü sonuçlar sebebiyle Teknik Direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı çalıştırıcının görevine son verildiği belirtildi.

AVRUPA LİGİ’NDE GALİBİYET ALAMADI

Premier Lig’de 14 maçta yalnızca 4 galibiyet elde eden Manchester United, ligde 14. sırada yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi’nde ise henüz galibiyet almadı ve 3 beraberlik ile 3 puan toplayarak 21. sırada bulunuyor. Erik ten Hag, iki buçuk yıllık görev süresinin sonunda Pazar günü West Ham United ile oynadığı karşılaşmada takımın başındaydı ve 2-1’lik mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

RESMİ MAÇLARDAKİ PERFORMANS

Erik ten Hag’ın yönetiminde Manchester United, toplamda 128 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda takım, 72 galibiyet, 20 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı. Kulübün yaptığı açıklamada, “Erik ten Hag, Manchester United erkek birinci takım menajerliği görevinden ayrıldı. 2022 Nisan ayında göreve gelen Erik, 2023’te Carabao Kupası’nı ve 2024’te FA Kupası’nı kazanarak kulübü iki yerel kupaya taşıdı. Erik’e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve kendisine gelecek için iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ruud van Nistelrooy, teknik direktör arayış sürecinde mevcut koçluk ekibi tarafından desteklenen geçici başantrenör olarak takımın başına geçecek.” ifadelerine yer verildi.