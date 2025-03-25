Manchester United’da Kadro Değişimi Planlanıyor

MANCHESTER UNITED KADROSUNDA BÜYÜK DEĞİŞİM

Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda önemli bir değişim yapmayı planlıyor. Bu değişimler, uzun süredir forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır’ın da takımda kalma ihtimalini azaltıyor. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre, Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, bu yaz dönemi içerisinde 10 futbolcusuyla yollarını ayırmayı düşünüyor. Veda edecek isimler arasında Altay Bayındır’ın adı da geçiyor.

Öte yandan, Manchester United’ın 26 yaşındaki kaleci için nasıl bir yol haritası izleyeceği de belirtildi. Kulüp, yaz transfer döneminde Altay’ı gönderecek bir takım bulma peşinde olduğu şeklinde haberler çıkıyor. Bu sezon, Altay Bayındır United kalesinde yalnızca 6 maça çıktı. 26 yaşındaki file bekçisi, bu maçlarda 8 gol yerken, 2 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Günümüzdeki piyasa değeri 10 milyon euro olarak değerlendirilen Altay Bayındır’ın, Manchester United ile 2027 yılına kadar geçerli olan bir sözleşmesi bulunuyor. Bu durum, yaz transfer döneminde kulüp için önemli bir faktör oluşturuyor.