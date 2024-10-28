More
Spor

“Manchester United, Erik Ten Hag Ayrıldı”

manchester-united-erik-ten-hag-ayrildi

İNGİLTERE PREMİER LİG’DE SÜRPRİZ GELİŞME

Premier Lig’in 9. haftasında West Ham ile karşılaşan Manchester United, rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki dördüncü mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Şeytanlar, ligde 14. sıraya kadar düşmüş durumda. Takımda yaşanan bu kötü performans nedeniyle teknik direktör Erik ten Hag, eleştirilerin hedefi haline geldi.

TARAFTARLARDAN AYRILIK TALEBİ

Manchester United taraftarları, sosyal medya üzerinden deneyimli teknik adamın görevden alınması yönünde binlerce mesaj paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Takımdaki kötü gidişata bir son vermek için çare arayan hayranlar, bu durumun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

AYRILIK RESMEN AÇIKLANDI

ÖNEMLİ

Flaş

Golfçülerle Depremzedelere Destek Etmek

İstanbul'da düzenlenen Edinburgh Dükü Kupası, deprem bölgesindeki gençler için destek amacıyla elit golfçüleri bir araya getirdi.
Flaş

“Sosyal Medya Ünlüsü Tuzağı”

Kolay para kazanma hayaliyle influencer olan bazı kullanıcılar, borç yükü nedeniyle iflasın eşiğine geldi ve mesai saatlerine geri dönmek zorunda kaldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.