“Manchester United, Erik Ten Hag Ayrıldı”

İNGİLTERE PREMİER LİG’DE SÜRPRİZ GELİŞME

Premier Lig’in 9. haftasında West Ham ile karşılaşan Manchester United, rakibine 2-1 yenilerek bu sezonki dördüncü mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Kırmızı Şeytanlar, ligde 14. sıraya kadar düşmüş durumda. Takımda yaşanan bu kötü performans nedeniyle teknik direktör Erik ten Hag, eleştirilerin hedefi haline geldi.

TARAFTARLARDAN AYRILIK TALEBİ

Manchester United taraftarları, sosyal medya üzerinden deneyimli teknik adamın görevden alınması yönünde binlerce mesaj paylaşarak tepkilerini dile getirdi. Takımdaki kötü gidişata bir son vermek için çare arayan hayranlar, bu durumun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

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