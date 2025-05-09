MANCHESTER UNITED, FİNALE YÜKSELDİK DE OLA

MANCHESTER UNITED’IN KUVVETLİ GALİBİYETİ

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Manchester United, evinde Athletic Bilbao’yu 4-1 yenerek finale ismini yazdırdı. Bu mücadele, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci en büyük organizasyonunun yarı final aşamasında gerçekleşti. İngiltere Premier Lig temsilcisi olan Manchester United, İspanyol ekibin konuk olduğu karşılaşmayı Old Trafford’da oynadı. Maçta düdük çalan hakem ise Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert oldu.

Karşılaşmadaki goller, Manchester United tarafında Mason Mount’un 72’nci ve 90+1’inci dakikalarda, Casemiro’nun 80’inci dakikada ve Rasmus Höjlund’un 85’inci dakikada attıklarıyla geldi. Athletic Bilbao ise 31’inci dakikada Mikel Jauregizar Alboniga’nın kaydettiği golle skora katkı yaptı. İlk maçı da 3-0 kazanan Manchester United, toplamda 7-1’lik bir skorla finale yükseldi.

TOTTENHAM’IN KONUKTA KAZANCI

Gecenin başka bir yarı final eşleşmesinde Tottenham, Norveç’te Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Aspmyra Stadyumu’nda oynanan bu mücadelede hakem olarak İtalyan Maurizio Mariani görev aldı. Maç boyunca her iki takımın da yakaladığı pozisyonlar olsa da, Tottenham mücadeleyi 2-0’lık skorla galip tamamladı.

Tottenham’a galibiyeti getiren goller, 63’üncü dakikada Dominic Solanke ile 70’inci dakikada Pedro Porro tarafından atıldı. İlk maçı 3-1 kazanmış olan Tottenham, böylece UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi finali, 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya’nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadyumu’nda gerçekleşecek. Finalde Manchester United ile Tottenham karşı karşıya gelecek.