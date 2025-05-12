Manchester United Maçta Yenildi, Eleştirildi

AVRUPA LİGİ’NDE FİNALE KALAN MANCHESTER UNITED’IN KÖTÜ PERFORMANSI

Manchester United, Avrupa Ligi’nde finale yükselmesine rağmen Premier Lig’deki kötü sezonunu sürdürmeye devam ediyor. Bu kez sahasında West Ham United’a 2-0 mağlup oldu. Bu karşılaşmada kaleyi Altay Bayındır korudu.

ALTAY BAYINDIR’IN PERFORMANSINI DEĞERLENDİREN BASIN

İngiliz basını, konuk ekibin maç sonunda elde ettiği 2-0’lık galibiyet sonrası Altay Bayındır’ın performansını gündeme getirdi. Maçta teknik direktör Ruben Amorim, bazı pozisyonlarda rotasyon yaparken kalede Andre Onana’nın yerine Altay Bayındır’a görev veriyor. West Ham, karşılaşmayı 26. dakikada Soucek ve 57. dakikada Bowen’ın golleri ile kazanarak Manchester United’ın galibiyet hasretini 7 maça çıkarıyor.

İNGİLİZ BASININDAN ÇARPICI İFADELER

Mücadelenin ardından Daily Mail, Altay Bayındır’a 6 puan vererek “Önceki maçlarda oynarken sinir küpü gibi görünüyordu ama Tomas Soucek’in vuruşunda ya da Jarrod Bowen’ın gollerinde yapabileceği bir şey yoktu” sözlerine yer verdi. The Sun ise kaleciye 4 puan vererek “Bayındır, geri hattını tanıyor mu? Onunla sözde savunma kalkanı arasında kesinlikle sıfır iletişim vardı” ifadesini kullandı.