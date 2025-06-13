Manchester United, Osimhen İçin Hamle Yapacak

GALATASARAY’IN TRANSFERİ BEKLEDİĞİ VICTOR OSIMHEN

Galatasaray, Victor Osimhen’in transfer kararını bekliyor. Manchester United’ın, Nijeryalı futbolcu için yeni bir hamle yapmak üzere olduğu iddia ediliyor. Osimhen’in transfer tercihine yönelik merak edilen tarih, Foot Mercato’nun haberine göre, Premier Lig kulübünün Napoli ile takas teklifi üzerine görüşmelere başlayacağı şeklinde yorumlanıyor.

MANCHESTER UNITED’DAN YENİ TEKLİF

Osimhen, Al Hilal’den gelen 45 milyon euroluk teklifi geri çevirmenin ardından Manchester United’ın harekete geçmesine neden oldu. İngiliz kulübü, bu transferde Napoli’ye takasta Joshua Zirkzee’yi teklif etmeyi düşünmekte. Ayrıca, Osimhen’in önceki görüşmelerde Manchester United’dan 12 milyon euro talep ettiği ve şu anki rakamın da aynı seviyede olduğu bildiriliyor.

26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde, İtalya dışındaki kulüpler için 75 milyon euro’luk serbest kalma maddesi mevcut. Galatasaray muhabiri Serhan Türk, A Spor’da yaptığı değerlendirmede Osimhen’in kararını Pazartesi veya Salı günü açıklamasını beklediğini dile getiriyor. Türk, “Osimhen için bir bütçe ayrıldı, bu bütçenin büyük bir kısmı sponsorluklardan geliyor. Ancak bu sponsorlar yalnızca Osimhen’in transferine yönelik olmayabilir, diğer oyunculara da kaynak sağlanabilir. Çünkü Galatasaray önemli transferler yapma hedefinde.” ifadelerini kullanıyor.