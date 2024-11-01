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Spor

“Manchester United, Ruben Amorim’i Duyurdu!”

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MANCHANSTER UNITED YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ RUBEN AMORİM İLE ANLAŞTI

Erik ten Hag ile yollarını ayıran Manchester United, teknik direktör Ruben Amorim’le Haziran 2027’ye kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, resmi web sitelerinden yaptığı duyuruda, “Manchester United, Ruben Amorim’in çalışma vizesi şartlarına tabi olarak Futbol Takımı Baş Antrenörlüğüne atandığını duyurmaktan mutluluk duyar.” şeklinde ifadeye yer verdi.

AMORİM’İN SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON BULUNUYOR

Ruben Amorim’in sözleşmesinde ayrıca bir yıllık daha opsiyon bulunduğu belirtildi. Ruud van Nistelrooy, Amorim takıma katılana kadar teknik direktörlük görevine devam edecek.

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