Manchester United, Yarı Finale Yükseldi

İNGİLİZ DEVİ YARI FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanşında Manchester United, Lyon’u ağırladı. Old Trafford’da gerçekleşen karşılaşmanın normal süresi 2-2 sonuçlandı. Uzatmalarda Rúben Amorim’in takımını 5-4 galip getiren Manchester United, böylece yarı finale adını yazdırdı.

GOLLER BİRÇOK İSİMDEN GELDİ

Kırmızı Şeytanlar, taraftarları önünde 4-2’den geri dönerek tur atladı. Bu önemli başarıya ulaşan golleri 10. dakikada Manuel Ugarte, 45+1. dakikada Diogo Dalot, 114. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes, 120. dakikada Kobbie Mainoo ve 120+1. dakikada Harry Maguire kaydetti. Lyon’un gollerini ise 71. dakikada Corentin Tolisso, 77. dakikada Nicolás Tagliafico, 105. dakikada Rayan Cherki ve 110. dakikada penaltıdan Alexandre Lacazette attı. Lyon’un orta saha oyuncusu Corentin Tolisso, 89. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

DİĞER YARI FINAL EŞLEŞMELERİ

İngiliz temsilcisi, toplamda 7-6’lık skorla yarı finale yükseldi ve İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile eşleşti. Avrupa futbolunun önemli organizasyonları UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşları sonucunda yarı finalistler de açıklandı. UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç’ten Bodo Glimt, İngiltere’den Tottenham ve Manchester United ile İspanya’dan Athletic Bilbao yarı finale yükseldi.

YARI FİNAL MAÇLARI

Bodo Glimt – Tottenham

Athletic Bilbao – Manchester United

UEFA Konferans Ligi’nde ise İspanya’dan Real Betis, İtalya’dan Fiorentina, İngiltere’den Chelsea ile İsveç’ten Djurgarden yarı finale adını yazdırdı.

Real Betis – Fiorentina

Chelsea – Djurgarden