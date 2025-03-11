Manchester United Yeni Stadyum İnşa Edecek

MANCHESTER UNITED’IN YENİ STADYUM PROJESİ

Manchester United, ünlü Old Trafford Stadyumu’nu yıkma kararı alarak, yerine 100.000 kişilik dev bir “şemsiye” stadyum inşa edecek. Bu projeyi kulübün azınlık ortağı Sir Jim Ratcliffe duyurdu. Yeni stadyum, yaklaşık 2 milyar sterlin (yaklaşık 80 milyar TL) maliyetle gerçekleştirilecek. Yıldız futbol kulübü, mevcut 74.000 kişilik kapasitenin üzerine çıkarak, Wembley’i geçip İngiltere’nin en büyük stadyumuna sahip olacak.

YENİ YAPININ TASARIMI VE ÖZELLİKLERİ

“Kuzey’in Wembley’i” olarak anılacak olan stadyum, Trafford Park bölgesindeki büyük bir yenileme projesinin merkezini oluşturacak. Ünlü Foster and Partners mimarlık firması tarafından tasarlanan yeni yapı, dikkat çekici büyük şemsiye benzeri çatı yapısıyla öne çıkacak. Cam ve çelikten yapılmış bu dev çatı, stadyumun iç ve dış alanlarını yağmurdan koruyacak. Ayrıca, Kırmızı Şeytanlar’ın simgesi olarak üç büyük kule de inşa edilecek.

EKONOMİK ETKİ VE DESTEKLİ MESAJLAR

Bu proje, yalnızca yeni bir stadyum inşaatı değil, aynı zamanda bölge ekonomisine yıllık 7,3 milyar sterlinlik bir katkıda bulunacak kentsel dönüşüm projesi niteliği taşıyor. Hedeflenen 17.000’den fazla yeni konut inşasıyla birlikte 92.000’den fazla iş imkanı yaratılması öngörülüyor. Eski teknik direktör Sir Alex Ferguson, projeyi destekleyerek, “Old Trafford’un benim için çok özel anıları var. Ancak cesur olmalı ve geleceğe uygun yeni bir ev inşa etme fırsatını değerlendirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN VE TAMAMLAMA SÜRECİ

Kulüp yönetimi, yeni stadyumun beş yıl içinde tamamlanacağını ve finansmanın tamamının kulübe ait olacağını belirtti. Fakat kulübün 1 milyar sterlin borcu olduğu göz önünde bulundurulduğunda, bu finansmanın nasıl sağlanacağı henüz netleşmedi.