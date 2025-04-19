Manda Islah Projesi Başlatıldı

KIZILIRMAK DELTASI’NDAKİ MANDALARIN DURUMU

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yaklaşık 10 bin mandanın serbest halde bulunduğu Kızılırmak Deltası’nın yıllar içinde verim kaybı riskiyle karşılaştığını belirtti. Sağlam, bu konuda başlatılan Manda Islah Projesi kapsamında Kandıra’dan 36 combanın (erkek manda) kente getirildiğini ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, manda yetiştiriciliğinde Samsun’un Türkiye’deki en öncelikli il olduğunu vurguladı. “Mandacılık konusunda Samsun’da 2024 sonu itibarıyla Türkiye’de birinci sıradayız. Yaklaşık 20-21 bin manda var” diyen Sağlam, Kızılırmak Deltası’nın manda yetiştiriciliği açısından büyük bir şans olduğunu belirtti. Buradaki mandaların altı ay boyunca doğal otlaklarda yaşadığını ve sahipleri tarafından altı ay sonra toplandığını söyledi.

Sağlam, Kızılırmak Deltası’nda yoğunlaşan manda popülasyonu hakkında daha detaylı bilgi verdi ve “Mandayla ilgili birçok proje yaptık” dedi. Örneğin, manda sütünün mozzarella peyniri gibi değerlendirilmesine yönelik projelerin yanı sıra, Samsun’da ilk defa suni tohumlama uygulandığını belirtti. Sağlam, “Verimi yüksek olan ancak buraya getirilmesi pahalı olan mandaların spermlerinden suni tohumlama yaptık. Özellikle İtalya bölgesinden gelen mandalarda büyük başarı sağladık” diye konuştu. Deltadaki manda popülasyonunun büyük bir bölümünde akraba evliliğinin önlenmesi gerektiğini düşündüklerini kaydederek, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile birlikte kan değişimi sağlamak için 36 adet comba getirildiğini anlattı.

Manda etinin ve sütünün değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Sağlam, “Manda karkası ile ilgili mutlaka bir kampanya yapılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Geçmişte, “Burada sakat et ve manda eti satılmaz” tarzında ifadelerin kullanıldığını belirten Sağlam, manda etinin yüksek kaliteli olduğunu vurguladı. Bu alanda yapılan özel üretimlerin manda etinden yapıldığını ifade ederek, manda ıslahı projesiyle birlikte 3 bin hayvanın ağırlığının 850-900 kilogram ortalamadan 1150-1200 kilograma çıkarıldığını belirtti. Samsun’un halihazırda Türkiye’deki en fazla manda yetiştiriciliğine sahip olduğunu ve daha fazla geliştirme potansiyeli bulunduğunu sözlerine ekledi.