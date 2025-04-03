Manda Kaymağına Yoğun Talep Var

MANDALARDAN ELDE EDİLEN KAYMAĞA YÜKSEK TALEP

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çiftliklerde zorlu bakımı olan mandaların sütünden yapılan kaymak, büyük ilgi görüyor. Üretici besici Erdal Özkan, “Kaymak talebi çok ama yeterli manda yok” diyerek durumun ciddiyetini vurguluyor.

YEREL PİYASADA YÜKSEK FİYAT

Bozdoğan’ın Ziyaretli Mahallesi’ndeki çiftlikte, zor bakılan mandaların sütünden elde edilen kaymak, toptan kilosu bin TL’den satılıyor. Manda sütü, diğer hayvan sütlerine göre daha fazla kalsiyum ve protein içeriyor, bu da kaymağın eşsiz lezzetiyle birleşince talep artışına neden oluyor. 63 yaşındaki Erdal Özkan, mandaların bakımının diğer büyükbaş hayvanlara oranla zorluğuna dikkat çekiyor: “Mandalar ilgi isteyen hayvanlar. Bu yüzden gençler bu işten uzaklaşıyor. Benim oğlum da mandalarıyla ilgileniyor fakat elde ettiklerimiz talebi karşılamıyor.”

KAYMAK ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLAR

Elde edilen manda sütü bile Bozdoğan’da talep görüyor. Şu anda perakende fiyatı 1.200 TL, toptan ise 1.000 TL. Özkan, 2006’dan beri kaymağını yeterli olarak yetiştiremediğini ve kaymağın özel bir işçilik gerektirdiğini ifade ediyor. Özkan, “Silaj yedirmem, fazla yeşil yedirmem. Mandalar sürekli su istiyor. Yaklaşık bir saat yiyor, dört saat suya yatıyor. O yüzden havuz yaparak bu durumu kendi imkanlarımla çözdüm. Ancak yaşım 63 olduğu için hayvan sayısını azalttım” diyor.