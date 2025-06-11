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Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına

YARIŞMA SORUSU YER ALIYOR

“Manda yuva yapmış söğüt dalına” sözleriyle başlayan Tosya türküsü, Güven Bana yarışmasında merakla beklenen bir yarışma sorusu oldu. Yarışmacılar bu türkünün devamında hangi sözlerin yer aldığını araştırıyor.

DOĞRU CEVAP ARAŞTIRILIYOR

Sorunun seçenekleri arasında “Camışım çatıdan uçmuş”, “İneğim kocaya kaçmış”, “Öküzüm torbadan düşmüş” ve “Kömüşüm köprüden geçmiş” yer alıyor. Yapılan araştırmalara göre, bu büyük merak uyandıran sorunun doğru cevabı “Öküzüm torbadan düşmüş” oluyor.

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