Mandelson Epstein Belgeleriyle Emekli Olma Kararı Aldı

ABD Adalet Bakanlığı’nın şeffaflık yasası çerçevesinde cinsel istismar şebekesi kurmaktan suçlanan ve cezaevinde hayatını kaybeden milyarder Jeffrey Epstein’la ilgili yayımlanan yeni belgeler, 30 Ocak’tan bu yana gündemdeki yerini koruyor. İngiltere’deki önemli siyasi figürlerden biri olan Lord Peter Mandelson, bu belgelerde devletin hassas bilgilerini sızdırmış olabileceği iddialarının ardından emekliye ayrılacağını bildirdi. Lordlar Kamarası Başkanı Lord Michael Forsyth, bugünkü oturumda yaptığı açıklamada, “Lordlarım, kamu yararına olacağını ve meclisin işleyişine hizmet edeceğini düşündüğüm için, Parlamentolar Sekreterinin bugün Lord Mandelson’dan 4 Şubat itibarıyla meclisten emekliye ayrılma arzusuna ilişkin bir bildirim aldığını meclise bildirme kararı aldım” dedi.

DEVLET İÇİN HASSAS VERİLERİN SIZDIRILMASI

İngiltere Başbakanı Starmer, gerçekleştirdiği bir kabine oturumunda Mandelson’ın devletine ait hassas bilgileri Epstein’e aktarmasının “utanç verici” olduğunu dile getirdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Starmer, Lordlar Kamarası Üyesi Mandelson’un “Lordluk” unvanının iptali için yasal hazırlık yapılması talimatını verdi. Ayrıca, Starmer, önceki açıklamalarında Mandelson’ın artık Lordlar Kamarası’nda yer alması gerektiğini vurgulamış ve onun ülkesine ihanet ettiğini belirtmişti. Mandelson emekliye ayrılmasıyla birlikte, Lordlar Kamarası oturumlarına katılma hakkını kaybedecek. “Lordluk” unvanının ancak parlamento kararıyla iptal edilebileceği ifade ediliyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İngiliz polisi, Lord Mandelson’ın önemli finansal bilgileri Epstein’e aktardığına dair suçlamalara yönelik bir soruşturma başlattı. Polis incelemesi, İskoç Ulusal Partisi ve Reform UK partilerinin Mandelson’ı polise bildirmeleri ve diğer siyasilerin polisi harekete geçirme çağrıları sonrasında hayata geçirildi.

İİŞÇİ PARTİSİ ÜYELİĞİNDEN İSTİFA

Mandelson ile Epstein arasındaki yazışmaların 2009’da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştiği görülüyor. Mandelson, 2024’te İngiltere’nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış, ancak Epstein ile olan yazışmalarının gün yüzüne çıkmasının ardından görevden alınmıştı. İşçi Partisi’nin 1997, 2001 ve 2005’teki seçim başarılarının mimarlarından biri olarak bilinen Mandelson, Pazar günü Epstein ile yapılan yeni yazışmalarla ilgili yaşananların ardından İşçi Partisi üyeliğinden de istifa etti.

PARA TRANSFERİ İDDİALARI

Mandelson’ın Epstein ile yazışmalarında kamuoyuna sızdırılan birçok bilgi de dikkat çekti. 2009 yılında Epstein’e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı’na yönelik bir “hafif tehdit”te bulunması gerektiğini belirttiği, Euro bölgesindeki borç krizine dair hazırlanan 500 milyar euroluk kurtarma paketinin önceden Epstein’e haber verildiği ortaya çıktı. Ayrıca, Epstein’in 2003 ve 2004 yıllarında Mandelson’a her biri 25 bin dolar olmak üzere toplamda 75 bin dolar gönderdiği ve Epstein’in Mandelson’ın partneri Reinaldo Avila da Silva’ya 10 bin sterlin gönderdiği bildirildi. Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıkladı. Yazışmaların ardından Mandelson’a ait, reşit olmayan kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafların da yayımlandığı bilgisine ulaşıldı.