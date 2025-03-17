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Manifatura Dükkanında Yangın: Büyük Hasar Oluştu

YANGIN MADDE HASARINA NEDEN OLDU

Afyonkarahisar’da bir manifatura dükkanında çıkan yangın sonrası büyük çapta madde hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, alevleri yaklaşık yarım saatlik müdahale ile kontrol altına alabildi. Olay, Bolvadin ilçe merkezi içerisinde gerçekleşti. Çarşı Cami arkasındaki manifatura dükkanından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu derhal itfaiyeye bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Dükkanın içinde bulunan kumaş gibi ürünler, kısa süre içerisinde alev aldı ve bu durum büyük bir paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, yaklaşık bir saatin sonunda tamamen söndürüldü. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralanma yaşanmazken, önemli ölçüde madde hasarı oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik incelemeler ise başlatıldı.

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