Manifest Grubu Hakkında Soruşturma Açıldı

GÜNDEMDEKİ SORUŞTURMA

Yeni çıkış yapan ve kısa sürede büyük ilgi gören Manifest grubu, +18 konserinin ardından hakkında bir soruşturmanın açılıp açılmadığı ile ilgili gündeme geldi. Konser sonrasında gerçekleşen bazı olaylar ve tartışmalar, grubun yasal bir süreçle karşı karşıya olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Manifest grubu hakkında yürütülen incelemeler ve detaylar, haberimizin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

SAVCILIĞIN AÇIKLAMALARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam Beşiktaş’ta konser veren Manifest grubu hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, grubun toplumun ortak edep, ar ve haya duygularını zedeleyen, ahlak ve edep kurallarına aykırı hareketlerde bulunduğunu belirledi. Bu çerçevede, çocuklar ve gençlerin manevi değerlerine zarar verebilecek davranışlar sergilediği değerlendirilerek, “Hayasızca hareketler” ve “Teşhircilik” suçları ile ilgili resen soruşturma açıldı.

Manifest grubu, müzik dünyasına güçlü bir şekilde giriş yaparak Big5 Türkiye yarışmasında birincilik elde etti. Bu önemli başarı, yeni medya alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından düzenlenen ‘Big 5 Türkiye’ yarışmasının sonucunda geldi. Yarışmanın temelleri geçen yıl atılmış olup, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yetenekli genç müzisyenlerin dikkatini çekti. Big 5 Türkiye, özellikle yeni ve yetenekli sanatçıları keşfetmek ve müzik sektörüne kazandırmak amacıyla organize edilen prestijli bir platform olarak öne çıkıyor.

KÜLTÜREL ETKİ VE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Türkiye’nin yeni ve iddialı kız grubu Manifest, şarkıları ve sahne performanslarıyla dikkat çekiyor. Altı üyeden oluşan grup, kariyerlerindeki ilk büyük konserlerini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdi. Manifest üyeleri, ‘Big 5 Türkiye’ yarışması sayesinde geniş kitlelerce tanınmaya başladı ve müzik dünyasında adlarından söz ettirmeye devam ediyor.