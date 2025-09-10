Manifest Grubu İptal Edilen Konserler Yaşadı

HAYASIZCA HAREKETLER SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA

Beşiktaş’ta düzenlenen konserinde “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla karşılaşan Manifest grubu, savcılık sorgusunun sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayların ardından grubun konserleri, arka arkaya iptal edilmeye başladı. 6 Eylül 2025 tarihinde Beşiktaş’ta sahneye çıkan grup hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan inceleme sonucu, “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

KONSERDEKİ DAVRANIŞLAR TARTIŞMAYA NEDEN OLDU

Savcılığın yaptığı açıklamada, konser sırasında toplumun ahlak ve edep anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğuna dikkat çekildi. Bu tür davranışların, özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere sebep olabileceği ayrıca kültürel değerlerin zedelenmesine yol açabileceği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin alınmasının ardından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest kalma hakkı elde etti. Olaylar üzerine grup üyeleri sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak, “6 Eylül’de İstanbul’da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde yaptığımız şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığını bilinmesini isteriz. Her yaştan ve hayat görüşünden insanı dans ve müzik ekseninde birleştirmek için kurulmuş bir grup olarak, oluşan durum en çok bizi üzdü” ifadelerine yer verdi.

KONSERLER İPTAL EDİLİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından Manifest grubunun sahne alacağı etkinlikler iptal edilmeye başladı. 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek konserin iptal edildiği, etkinlik sayfasının kaldırıldığı ve gruba ait tüm paylaşımların silindiği bildirilirken, 14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda planlanan konserin de iptal edildiği öğrenildi.