Manifest Grubu Türkiye Turnesini İptal Etti

MANIFEST MÜZİK GRUBU TÜRKİYE TURNESİNİ İPTAL ETTİ

Son zamanlarda çıkardıkları eserlerle dikkat çeken ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Manifest Müzik Grubu, heyecanla beklenen Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurdu. Grubun Türkiye turnesinin iptali ile ilgili tüm detaylar metnin devamında yer alıyor.

TÜRKİYE TURNESİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Alternatif müzik sahnesinde yer edinen ve altı üyeden oluşan Manifest Müzik Grubu, son gelişmelerin ardından hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Grup, resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla Türkiye turnesinin iptal olduğuna dair bilgi verdi. Açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

BİLET İADELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yapılan resmi açıklama ile Türkiye turnesinin artık gerçekleştirilmeyeceği net olarak belirtiyor. Hayranlarına turne kapsamında aldıkları biletlerin iadeleri konusunda bilgi verilirken, tüm bilet satış kanallarından iade işlemlerinin kolaylıkla yapılabileceği bildirildi. Açıklamada, iptalin sebebine dair detaylara yer verilmedi, ancak Manifest Müzik Grubu hayranlarına gösterdikleri anlayış ve destek için teşekkür etti. Turne iptalinin ardından grup üyeleri ve yetkililerden konuya dair daha kapsamlı bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Türkiye’nin yükselen ve dikkat çeken kız grubu Manifest, özgün şarkıları ve enerjik sahne performanslarıyla müzikseverlerin ilgisini çekiyor. Kariyerlerinin dönüm noktası olan ilk büyük konserlerini yakın zamanda veren grup, “Big 5 Türkiye” yarışmasında elde ettiği birincilik ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu önemli başarı, dijital medya alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından düzenlenen ‘Big 5 Türkiye’ yarışmasında geldi ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden yetenekli genç müzisyenlerin ilgisini çekti. Bu saygın platform, yeni ve yetenekli sanatçıları keşfetmek ve müzik dünyasına kazandırmak amacıyla düzenleniyor. Manifest, bu yarışmadaki başarısı sayesinde dinleyici kitlesini artırarak kariyerinin temellerini sağlam bir şekilde atma fırsatı buldu.