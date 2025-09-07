Manifest Grubu Üyeleri Altı Kadından Oluşuyor

YARIŞMA SONUNDA SEÇİLEN YENİ GRUP

Yarışma sonunda seçilen altı genç kadın, sahne performansları ve enerjileriyle müzikseverlerin dikkatini kısa sürede çekiyor. Grup, modern pop ve K-Pop etkilerini harmanlayarak dans odaklı sahne şovlarıyla Türk müzik sahnesinde yeni bir dönem hedefliyor. Peki, Manifest grubunun üyeleri kimler? İşte isimleri: Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat. Bu isimler, sahnedeki enerjileri ve bireysel hikâyeleriyle dikkat çekiyor.

GRUBUN ÜYELERİNİN PROFİLLERİ

Sueda Uluca, Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi ve güçlü sesiyle grubun ana vokallerinden biri. 2004 doğumlu Sueda, sahnede kendine hayran bırakıyor. Hilal Yelekçi, İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. High Heels, Street Jazz ve Hip-hop dans türlerinde eğitim almış ve grupta “lider dansçı” olarak yer alıyor. Lidya Pınar, Yeditepe Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim görüyor ve güçlü sesiyle grubun “lead vokal” rollerinden birini üstleniyor. Zeynep Sude Oktay, Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım öğrencisi, profesyonel dans geçmişiyle grubun koreografilerine katkı sağlıyor. Mina Solak, Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi bölümünden mezun, dansı ve sahne performansı ile “sub-vokal” olarak görev alıyor. Esin Bahat, Doğuş Üniversitesi Psikoloji mezunu ve profesyonel dansçı olarak grubun “main dancer” rolünde sahne alıyor.

BİREYSEL KİMLİKLERİ SAHNE RENGİYLE YANSIYOR

Manifest üyeleri sahne renkleriyle bireysel kimliklerini yansıtıyor: Sueda Uluca – Yeşil, Hilal Yelekçi – Mor, Lidya Pınar – Pembe, Zeynep Sude Oktay – Mavi, Mina Solak – Kırmızı ve Esin Bahat – Sarı. Bu renkler, sahne kostümlerinde ve tanıtım materyallerinde grubun kimliğini güçlendiren unsurlar haline geldi. Manifest, müzik yolculuğuna 7 Şubat 2025’te yayımladığı “Zamansızdık” adlı çıkış şarkısıyla başladı. Bu parçanın ardından “Arıyo”, “KTS (Kalbimin Tek Sahibi)” ve “Snap” gibi şarkılarla dinleyici kitlesini genişletti.

İLK ALBÜM ve BAŞARILAR

Grubun müziğinde enerjik ritimler, gençlik temaları ve dans odaklı düzenlemeler dikkat çekiyor. Manifest, kısa bir süre içinde 13 Haziran 2025’te “Manifestival” ismini taşıyan ilk stüdyo albümünü yayımladı. Albüm, 11 parçadan oluşuyor ve Türkiye ile Azerbaycan listelerinde zirveye ulaşmayı başardı. Bu başarı, grubun sadece bir proje grubu değil, kalıcı olabileceğinin de bir göstergesi oldu. Ayrıca, Manifest sahne şovlarıyla da öne çıkıyor. İstanbul Jolly Joker Arena’da gerçekleştirdikleri ilk konser büyük ilgi gördü ve ardından düzenlenen “Manifestival Festival” yaklaşık 25 bin kişilik izleyici kitlesiyle unutulmaz anlara sahne oldu. Biletlerin hızlıca tükenmesi, grubun sahne enerjisinin hayranları üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.