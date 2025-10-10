Manifest Grubu Ve Aydeed Hakkında İddianame Kabul Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturmanın ardından, Manifest Grubu ve sahneye çıkan Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla hazırlanan iddianame, İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SUÇLAMALAR VE YARGILAMA SÜRECİ

Sanıkların, 6 aydan 1 yılı kadar hapis cezası talebiyle yargılanacakları ve mahkeme önüne çıkmadan dosya üzerinden savunma yapacakları öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta yapılan Manifest Grubu konserindeki dans ve gösteriler sebebiyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma çerçevesinde grup üyeleri, İstanbul Adliyesi’nde ifade vermiş, sahnede cinsel organların görünmediğini ve performanslarındaki figürlerin uluslararası sahne şovlarında da yer alan koreografiler olduğunu belirtmişti.

Grup üyeleri, konserin +18 yaş sınırıyla yapıldığını, çocuk izleyici olmadığını ve kendilerine yöneltilen suçlamaları kesinlikle kabul etmediklerini ifade etti. İfadelerin ardından sanıklar adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, grup üyeleri ve Aydeed için “TCK’nın 225/1. maddesinde yer alan teşhircilik yapmak suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçlaması yöneltildi. İddianamede, “görüntü inceleme tutanağı incelendiğinde şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü” belirtildi ve bu figürlerin “toplumun ortak edep, iffet, ar ve haya duygularını ihlal ettiği” vurgulandı.

DANS VE GÖRÜNTÜLERİN ETKİSİ

Savcılık, konser alanında gerçekleştirilen dansların cinsel nitelik taşıdığı, görüntülerin sosyal medya ve çeşitli platformlarda yayımlanarak geniş bir kitleye ulaştığı gerekçesiyle, eylemlerin aleniyet kazandığını değerlendirdi. İddianamenin mahkemece kabulü ile Manifest Grubu ve Aydeed’in yargılaması, basit yargılama usulüyle dosya üzerinden yürütülecek. Sanıklar mahkeme salonuna çıkmaksızın, savunmalarını dosya aracılığıyla sunacak.