Manifest’in Konseri Büyük İlgi Gördü

MANIFEST İLK KONSERİYLE GÜNDEME OTURDU

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest, İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirdiği ilk +18 konseri ile dikkatleri üzerine çekti. Grup, Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşuyor. Sahneye siyah temalı kostümlerle çıkan grup, hem kıyafet seçimi hem de enerjik dans performansı ile sosyal medyada büyük etki yarattı.

DANS PERFORMANSLARI HERKESTE TARTIŞMA YARATTI

Manifest’in dans koreografileri sırasında giydiği kostümler, sosyal medyada farklı yorumların ortaya çıkmasına yol açtı. Bazı kullanıcılar, cesur sahne gösterisini beğenirken, diğerleri eleştirilerde bulundu. İlk kez 18 yaş sınırıyla düzenlenen konser, yaklaşık 12 bin kişiye ev sahipliği yaptı. Genç grup, sahnede sergiledikleri enerjik performans ve şovlarla hayranlarının yoğun ilgisini topladı.

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

