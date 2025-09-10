Manifest, Konsere İlişkin Açıklama Yaptı

İLK +18 KONSEPT KONSER SONRASI SORUŞTURMA

KüçükÇiftlik Park’ta verdikleri ilk “+18” konseptli konser sonrasında dans gösterileri ve kostümleri nedeniyle resen soruşturma açılan Manifest üyeleri, düne nöbetçi mahkemeye çıkarılarak adli kontrol talebiyle hakim karşısına sevk edildi. Peki, Manifest gözaltına mı alındı? Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi’den oluşan Manifest grubunun üyeleri, nöbetçi mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza yükümlülüğüyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPILDI

Kararın ardından Manifest, resmi Instagram hesaplarından bir duyuru paylaşarak kamuoyuna açıklamada bulundu. “Değerli Kamuoyu, 6 Eylül’de İstanbul’da verdiğimiz 18 yaş sınırı bulunan konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifadelerimizi verdik ve şu an özgürüz. Sahnedeki performansımızın sorumluluğunu üstleniyoruz; ancak kimseyi rahatsız etme ya da hassasiyetleri yok sayma niyetimiz olmadığını özellikle belirtmek isteriz.” diyerek durumlarını aktardılar.

PERFORMANSLARINDAN GURUR DUYUYORLAR

Manifest üyeleri, dans ve müziğin birleştirici gücüne inandıklarını ifade ederek, “Bu süreçten en çok biz üzüldük. Yalnızca sevdiği işi yapan, sahneyi özgür alanı olarak gören ve ortaya koyduğu performansla çıtayı yükseltmeye çalışan altı genç kadın olarak en büyük hayalimiz, ülkemizi dünya çapında başarılarla temsil etmektir.” şeklinde belirttiler. Sürecin hassasiyeti nedeniyle başka bir açıklama yapmayacaklarını da vurguladılar. Destek veren herkese teşekkür ederek, konserlerde yeniden buluşma dileklerini ilettiler. Sevgiler, Manifest.