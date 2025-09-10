Manifest Konseri Konya’da İptal Edildi

HIZLI GÜNDEME OTURAN KONSER

Manifest isimli müzik grubu, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park’ta 18 yaş sınırı bulunan ilk konserini verdi. Ancak bu etkinlik, sosyal medyada büyük bir eleştiri ile karşılaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konserdeki dans ve gösteriler nedeniyle Manifest hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarıyla resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

HAKİM KARARI

Grup üyeleri, dün savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı. Bu gelişme, konserin ardından yaşanan tartışmaları derinleştirdi.

İPTAL OLAN KONSERLER

14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda yapılması planlanan Manifest konserinin iptal edildiği belirtildi. Biletleri satışta olan etkinliğin yanı sıra, Erzurum Belediyesi de grubun konserini “kıyafetlerinin uygun olmadığı” gerekçesiyle engelledi.

KONYA’DA DA İPTAL

Manifest’in 20 Eylül Cumartesi günü gerçekleştireceği Konya Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki konser de iptal oldu. Selçuklu Kongre Merkezi’nin resmi sayfasından etkinlik bilgileri kaldırılırken, grup ile ilgili tüm paylaşımlar silindi.