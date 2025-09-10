Manifest Konseri Konya’da İptal Oldu

İLK KONSER VE ELEŞTİRLER

Manifest isimli müzik grubu, 6 Eylül Cumartesi günü, 18 yaş sınırı olan ilk konserini Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirdi. Ancak, konser sosyal medyada yoğun bir eleştiri ile karşılaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Manifest’e konserdeki dans ve gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından resen soruşturma başlattığını açıkladı. Grup üyeleri, savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından mahkemede yurt dışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest bırakılma kararı aldı.

TRABZON VE ERZURUM KONSERLERİ İPTAL

14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda yapılması planlanan ve biletleri satışa sunulan Manifest konserinin iptal edildiği bildirildi. Ayrıca, Erzurum Belediyesi de grubun konserini ‘kıyafetlerinin uygun olmadığı’ gerekçesiyle iptal etme kararı aldı.

KONYA’DA DA İPTAL

Grubun 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştireceği konser de iptal oldu. Selçuklu Kongre Merkezi’nin web sayfasından etkinlik bilgileri kaldırılırken, Manifest grubuna ait tüm paylaşımlar da silindi.