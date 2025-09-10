Manifest Konserleri İptal Edildi Mi?

KONSERLERİN İPTALİ SORUSU YÜKSELİYOR

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş’ta gerçekleşen Manifest grubunun konseri sonrası savcılık tarafından resen soruşturma başlatıldı. Grup üyeleri, savcılık sorguları sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Beşiktaş’taki etkinlikte gerçekleşen suçlamaların ardından yürütülen soruşturmanın genişlemesi ile birlikte, grubun sahne alacağı etkinliklerde iptaller yaşanmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser sırasında toplumun ortak değerlerine aykırı hareketlerin yaşandığını ve bunun özellikle gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini duyurdu.

SAVCILIK AÇIKLAMALARI VE GRUP ÜYELERİNİN YANITI

Bu açıklamayla beraber grup üyeleri gözaltına alındı, ancak ifadeleri sonrası yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Manifest, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımda, sahnede sergiledikleri performansın sorumluluğunu üstlendiklerini vurguladı. “Hiç kimseyi rahatsız etmek gibi bir amacımız yok” diyen grup, müzik ve dans aracılığıyla her kesimden insanı bir araya getirmek için kurulan bir topluluk olduklarını belirtti. Ancak yaşanan olayların kendilerini üzdüğünü ifade eden grup, soruşturma sürecinin ardından kamuoyunda geniş yankı buldu.

KONSER İPTALLERİ GIDEREK ARTMAKTA

Savcılığın açıklamasının ardından organizatörler, planlanan konserlerin peş peşe iptal edilmesine neden oldu. İlk iptal haberi, Konya’da düzenlenmesi planlanan etkinlikten geldi. 20 Eylül Cumartesi günü Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde yapılacak konserin sayfası kaldırıldı ve organizasyonun resmi hesaplarından tüm paylaşımlar silindi. İkinci iptal haberi ise Trabzon’dan geldi; 14 Ekim Salı günü Trabzon Yomra Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşmesi beklenen konserin de iptal edildiği öğrenildi. Bilet satışlarının durdurulması ve etkinlik sayfasının kaldırılması ile Trabzon konseri de resmi olarak iptal edilen etkinlikler listesine girdi. Konser iptallerinin artmasıyla birlikte Manifest grubunun ilerleyen tarihlerde sahne alacağı diğer etkinliklerin durumu da belirsizlik kazandı. Organizasyon firmalarının aldıkları iptal kararları, grubun Türkiye turnesi kapsamındaki konserlerinin devam edip etmeyeceğini sorgulattı.