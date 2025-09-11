Haberler

Manifest Türkiye Turnesi İptal Edildi

HAKİMİN VERDİĞİ KARAR

7 Eylül tarihinde yapılan ikinci açıklamada, grubun faaliyetlerinin toplumsal değerleri, ar ve haya duygularını ihlâl ettiği ifade ediliyor. Özellikle çocuk ve gençlerin duygularına zarar verici olması dikkat çekiliyor. Grup üyeleri, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından nöbetçi hâkimliğe yönlendirildi. Hâkim, üyelerin yurt dışına çıkış yasağı ile düzenli imza verme zorunluluğu getirdi. Bu şekilde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldılar. Başlatılan soruşturma neticesinde grubun konser kayıtlarına, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli konuldu. Bu karar, grubun içeriklerinin çevrimiçi platformlarda yayılmasını önlemeye yönelik alındı.

TÜRKIYE TURNESİ İPTAL OLDU

Manifest grubu, 6 Eylül’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta başlayıp 2 Kasım’da Antalya’da sona ermesi düşünülen Türkiye turnesinin tamamen iptal edildiğini duyurdu. Grup, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarınızdan yapabilirsiniz” ifadesine yer verdi. Turne kapsamında grubun sahne alması beklenen şehirler arasında Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Ankara vardı.

İLK RESMİ ENGELLEME ADIMI

2 Eylül’de yapılan X paylaşımında, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara konserlerinin biletlerinin tükendiği bilgisi duyurulmuştu. Ancak, soruşturma sürecinden önce, AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi, grubun sahne kıyafetlerini “uygun bulmayarak” kentteki konserlerini iptal etti. Bu karar, grubun etkinliklerine yönelik atılan ilk resmi engelleme adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.