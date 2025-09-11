Manifest Türkiye Turnesi İptal Edildi

HAKİMİN VERDİĞİ KARAR

7 Eylül tarihinde yapılan ikinci açıklamada, grubun faaliyetlerinin toplumsal değerleri, ar ve haya duygularını ihlâl ettiği ifade ediliyor. Özellikle çocuk ve gençlerin duygularına zarar verici olması dikkat çekiliyor. Grup üyeleri, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından nöbetçi hâkimliğe yönlendirildi. Hâkim, üyelerin yurt dışına çıkış yasağı ile düzenli imza verme zorunluluğu getirdi. Bu şekilde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldılar. Başlatılan soruşturma neticesinde grubun konser kayıtlarına, “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle erişim engeli konuldu. Bu karar, grubun içeriklerinin çevrimiçi platformlarda yayılmasını önlemeye yönelik alındı.

TÜRKIYE TURNESİ İPTAL OLDU

Manifest grubu, 6 Eylül’de İstanbul Küçükçiftlik Park’ta başlayıp 2 Kasım’da Antalya’da sona ermesi düşünülen Türkiye turnesinin tamamen iptal edildiğini duyurdu. Grup, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarınızdan yapabilirsiniz” ifadesine yer verdi. Turne kapsamında grubun sahne alması beklenen şehirler arasında Bursa, İzmir, Konya, Antalya, Adana, Gaziantep, Eskişehir, Samsun, Trabzon ve Ankara vardı.

İLK RESMİ ENGELLEME ADIMI

2 Eylül’de yapılan X paylaşımında, Bursa, İzmir, Antalya ve Ankara konserlerinin biletlerinin tükendiği bilgisi duyurulmuştu. Ancak, soruşturma sürecinden önce, AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi, grubun sahne kıyafetlerini “uygun bulmayarak” kentteki konserlerini iptal etti. Bu karar, grubun etkinliklerine yönelik atılan ilk resmi engelleme adımlarından biri olarak kayıtlara geçti.