Gündem

Manisa B.B. Başkanı F. Zeyrek, hayatını kaybetti

manisa-b-b-baskani-f-zeyrek-hayatini-kaybetti

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzda oluşan arızayı düzeltmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Zeyrek’in ani ölümü, ailesi ve bazı çevreler tarafından şüpheli görülüyor. Bu durum üzerine resmi bir soruşturma açıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN ARDINDAN SORUŞTURMA

Başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün tutuklandığı bildiriliyor. Bu olay, halk arasında büyük yankı uyandırırken, Zeyrek’in ölümüyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Niğde’de N.Ö. Ölü Bulundu

Niğde'de 20 yaşındaki bir gencin evinde cansız bedeni bulundu. Uzun süre kendisinden haber alınamıyordu. Olayın detayları araştırılıyor.
Gündem

Hatay’da Tır Kadına Çarptı, Öldü

Hatay'da yaya geçidinden geçmeye çalışan bir kadına tır çarparak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.