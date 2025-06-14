Manisa B.B. Başkanı F. Zeyrek, hayatını kaybetti

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzda oluşan arızayı düzeltmeye çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Zeyrek’in ani ölümü, ailesi ve bazı çevreler tarafından şüpheli görülüyor. Bu durum üzerine resmi bir soruşturma açıldı.

ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN ARDINDAN SORUŞTURMA

Başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişiden 3’ünün tutuklandığı bildiriliyor. Bu olay, halk arasında büyük yankı uyandırırken, Zeyrek’in ölümüyle ilgili gelişmeler merakla bekleniyor.