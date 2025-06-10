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Manisa B.B. Başkanı Ferdi Zeyrek’in Cenazesi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye önünde bir cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören, başkan Zeyrek’in vefatının ardından düzenlenerek sonsaygı duruşu ile başladı.

Cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Pek çok kişi, başkan Zeyrek’e olan sonsaygılarını iletmek için belediye önünde toplandı. İlgili yetkililer, törene gelen kalabalığın önemli olduğunu belirtti.

Törende, Ferdi Zeyrek’in cenaze namazı da kılındı. Namazın ardından, defnu işlemleri gerçekleştirildi. Tüm katılımcılar, başkan Zeyrek’in anısına dualar etti.

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