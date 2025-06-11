Manisa B. B. Başkanı H. Z. Serbest

HAVUZDAKİ ELEKTRİK ARIZASI VE ANİ VEFAT

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinin havuzundaki elektriksel bir arızayı kontrol ederken akıma kapılarak yaşamını yitiriyor. Ani ölümü, ailesi ve yakınları üzerinde derin bir üzüntü yaratıyor. Zeyrek, gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME

Ferdi Zeyrek’in ölümüne yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada yeni bir aşama kaydedildi. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre, olayın gerçekleştiği havuzun bakımından sorumlu olan Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmeyen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınıyor.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILIYOR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu iki şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılıyor.