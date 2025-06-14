Manisa B.B. Bşkn. F. Zeyrek, Akıma Kapıldı

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzun arızasını giderirken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Zeyrek’in ani ölümü, ailesi ve bazı çevreler tarafından şüpheli bulundu. Bu durumu göz önünde bulundurarak, yetkililer soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişinin, 3’ünün tutuklandığı açıklandı. Olayın nasıl meydana geldiği ve arka plandaki detaylar, merakla takip ediliyor. Yetkililer, soruşturmayı titizlikle yürütüyor.