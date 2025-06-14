Gündem

Manisa B.B. Bşkn. F. Zeyrek, Akıma Kapıldı

manisa-b-b-bskn-f-zeyrek-akima-kapildi

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK ÖLÜMÜ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evindeki havuzun arızasını giderirken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Zeyrek’in ani ölümü, ailesi ve bazı çevreler tarafından şüpheli bulundu. Bu durumu göz önünde bulundurarak, yetkililer soruşturma başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 kişinin, 3’ünün tutuklandığı açıklandı. Olayın nasıl meydana geldiği ve arka plandaki detaylar, merakla takip ediliyor. Yetkililer, soruşturmayı titizlikle yürütüyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İran 3 Bilim İnsanı Daha Hayatını Kaybetti

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, İran'da 3 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıların nedenleri ve detayları henüz netleşmedi.
Dünya

İran, 3 Bilim İnsanı Yitirdi

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında üç nükleer bilim insanının hayatını kaybettiği belirtildi. Olay, gerginliği artıran gelişmeler arasında yer alıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.