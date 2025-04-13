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Manisa Badminton Turnuvası Tamamlandı

MÜSABAKALAR BÜYÜK BİR HEYECANLA TAMAMLANDI

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 11 Yaş Altı Badminton İl Birinciliği müsabakaları başarılı bir şekilde sona erdi. Etkinlik, Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda yapıldı ve birçok kulüp ile sporcu katılım gösterdi. Genç yeteneklerin performans sergilediği bu müsabakalarda, sporcular bireysel yeteneklerini gösterirken Türkiye Şampiyonası için de kota alma mücadelesi verdi.

22-25 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılacak Türkiye Şampiyonası’na Manisa’yı temsil edecek sporcuları belirlemek amacıyla düzenlenen turnuvada, genç yetenekler arasında şiddetli bir rekabet yaşandı. Hem sporcular hem de antrenörler, bu önemli organizasyondan iyi bir sonuç almak için oldukça fazla çaba harcadı.

Müsabakaların en dikkat çekici ekiplerinden biri olan Manisa İl Gençlik Spor Kulübü, 5 farklı kategoride yer alan 11 sporcusuyla finale çıkarak toplam 17 madalya kazanmayı başardı. Kulüp sporcuları, bireysel ve çiftler kategorilerinde gösterdikleri üstün performansla dikkatleri üstünde topladı. Turnuvanın sonunda, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

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