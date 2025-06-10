Manisa Başkanı Ferdi Zeyrek Vefat Etti

FERDİ ZEYREK’İN HASTALIK SÜRECİ VE VEFATI

Elektrik akımına kapılması neticesinde kalbinin durmasıyla hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti. Ferdi Zeyrek, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

NEHİR ZEYREK’İN DUYGUSAL VEDASI

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, sosyal medya üzerinden babasına veda eden bir paylaşıma imza attı. Nehir Zeyrek, bu paylaşımında şunları dile getirdi: “Benim babam nasıl biriydi biliyor musunuz? Dürüsttü. Hem de çok dürüsttü. Siyasetin içinde olmasına rağmen, asla yalan söylemezdi. Çalışkandı. Sabah saat sekizde işe gider, gece ikide dönerdi. Annemle birlikte kızardık bazen: ‘Seni hiç göremiyoruz’ derdik. O ise hep aynı cevabı verirdi: ‘Bir ay daha sabredin, her şeyi yoluna koyacağım.’ Ama o ‘bir aylar’ hiç bitmedi.”

Nehir Zeyrek, babasının Manisa’ya olan sevgisini ve hayat dolu kişiliğini vurgulayarak; “Manisa’yı çok severdi. Her büyüğünü, her küçüğünü, her hayvanı. Her şeyiyle kucaklardı. Hayat doluydu. Denize gitmeyi, spor yapmayı, yeni diller öğrenmeyi severdi. Ama her şeyden önce, çok iyi bir babaydı.” ifadelere yer verdi.

BABASINA OLAN SEVDASI VE GELECEK HEDEFLERİ

Kızının duygusal açıklamaları arasında, “Bize vakit ayıramadığında mahcup olurdu. Birlikte konsere gitmek, yeni şehirler keşfetmek, bazen de sadece sabah işe gitmeden önce uykulu uykulu sarılmak isterdi.” sözleri dikkat çekti. Nehir Zeyrek, “Baban varsa sorun yok” derken, artık babasının olmadığını ifade ederek, “Şimdi odamdayım. Elimde kalan anılarla, kardeşlerimin ve annemin yanındayım. Bu ani ölümün şokunu atlatmaya, içimizdeki yaraları sarmaya çalışıyoruz. Toparlanacağız. Toparlanmalıyız ki, hesabını sorabilelim. Babacığım, eğer beni görüyorsan. Sen, bu dünyada en çok sevdiğim insandın. Hala öylesin.” dedi.

Nehir Zeyrek, babasını onurlandırma sözünü vererek “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin.” diyerek paylaşımına son verdi.