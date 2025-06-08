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Manisa Başkanından Elektrik Sorunu Açıklandı

İLK SONUÇLAR

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanmasının ardından evinde gerçekleştirilen incelemelerden ilk bulgular ortaya çıktı. Yapılan analizlerde, elektrik tesisatında paslanma tespit edildiği bilgisi alındı.

ELEKTRİK ODASINDAKİ SORUNLAR

İncelemeler sırasında elektrik odası tasarımında ciddi sorunlar olduğu belirlendi. Bu durum, güvenlik açısından büyük risk taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, motorda kaçak olduğu da ortaya çıktı.

Bu bulgular, Zeyrek’in yaşadığı elektrik kazasının sebeplerini anlamak ve benzer olayların yaşanmasını engellemek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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