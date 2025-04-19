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Manisa Basket Divissa, Karşıyaka’yı yendi

MANİSA BASKET DİVİSSA, RAKEBİNİ FARKLI GEÇTİ

Salon: Muradiye

Hakemler: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Polat Parlak

Manisa Basket Divissa: Chiozza 14, Acuil 12, Buğra Çal 6, Besson 31, Thomas 11, Mehmet Yağmur 5, Leon Apaydın, White Jr. 12, Yunus Emre Sonsırma 9

Karşıyaka: Efe Ergi Tırpancı 7, Braimoh 2, Smith 15, Gallinat 14, Muhsin Yaşar 22, Eylem Eminoğlu, Ozan Yılmaz 2, Thomas Akyazılı 4, Mehmet Efe Demirel, Mert Celep 13

1. Periyot: 35-18

Devre: 61-33

3. Periyot: 77-47

MANİSA BASKET DİVİSSA, KARŞIYAKA’YI MAĞLUP ETTİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Manisa Basket Divissa, kendi sahasında ağırladığı Karşıyaka’yı 100-79 skoruyla yendi. Müsabaka, iki takımın başa baş sayılarıyla başladı. Manisa Basket Divissa, Buğra Çal ve Besson’un etkili oyunuyla rakip karşısında üstünlük kurarak, ilk 5 dakikayı 16-7 önde geçti. Bu dakikadan sonra baskısını artıran ev sahibi ekip, farkı 18 sayıya çıkararak periyodu 29-11 tamamladı ve ilk çeyreği 35-18 önde bitirdi.

MANİSA BASKET DİVİSSA’NIN HIZLI BAŞLANGICI

İkinci çeyreğe de iyi başlayan Manisa Basket Divissa, Chiozza ve Mehmet Yağmur’un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla skoru 43-20’ye taşıdı. Özellikle savunmada etkili olan ev sahibi ekip, maçın 15. dakikasında farkı 27 sayıya çıkardı ve bu dakikada skor 50-23 oldu. Kalan sürede Yunus Emre Sonsırma ile etkili bir oyun sergileyen Manisa Basket Divissa, soyunma odasına 61-33 önde gitti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE ETKİLİ OYUN

Üçüncü çeyrekte Chiozza ve Besson’un yüksek isabetle attığı şutlarla farkı 35 sayıya (70-35) kadar çıkaran ev sahibi takım, kalan sürede rakibine karşı periyodu 77-47 önde tamamlayarak geçti. Final periyoduna 30 sayılık bir farkla başlayan Manisa Basket Divissa, son 5 dakikaya 84-63 önde girdiği maçtan, 100-79 galip ayrıldı.

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