Manisa Basket, Emir Gökalp’i Alıyor

MANİSA BASKET KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Basketbol Süper Ligi’nde Manisa Basket, kadrosunu Bahçeşehir Koleji’nden Emir Gökalp ile güçlendiriyor. 1.85 boyundaki 30 yaşındaki oyun kurucu, daha önce Gelişim Koleji, Bandırma Kırmızı, Banvit, Galatasaray, Fethiye Belediyesi ve Yalovaspor gibi takımlarda görev yaptı. Emir, 2021 yılında Bahçeşehir’e transfer olduğunda FIBA Europe Cup’ı kazanan kadroda da yer alıyordu.

FERDİ ZEYREK TURNUVASI BAŞLIYOR

Manisa Basket, evinde yaşanan elektrik kazası sonucunda 9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek anısına düzenlediği Ferdi Zeyrek Turnuvası’nı yarın başlatıyor. Muradiye Salonu’nda iki gün sürecek olan organizasyonda, yarın saat 16.00’da Mersinspor ile Aliağa Petkimspor karşı karşıya gelecek. Ardından, saat 18.30’da Manisa Basket ile Bursaspor maçları oynanacak.