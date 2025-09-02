Manisa Basket, Ferdi Zeyrek Turnuvası Düzenliyor

MANISA BASKET’TEN ANMA TURNOVASI

Basketbol Süper Ligi takımlarından Manisa Basket, 9 Haziran’da hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i unutmadı. Yeni dönemdeki hazırlıklarına devam eden Manisa temsilcisi, Ferdi Zeyrek anısını yaşatmak amacıyla bir basketbol turnuvası düzenliyor.

FERDİ ZEYREK TURNUVASI TARİHLERİ

Ferdi Zeyrek Turnuvası, 5-6 Eylül tarihlerinde Manisa Muradiye Salonu’nda gerçekleştirilecek. Organizasyonun ilk gününde saat 16:00’da Mersinspor ile Aliağa Petkimspor, 18:30’da ise Manisa Basket ile Bursaspor karşılaşacak. Turnuvanın ikinci günü olan 6 Eylül Cumartesi’de ise saat 16:00’da Bursaspor ile Mersinspor, 18:30’da Manisa Basket ile Aliağa Petkimspor maçları düzenlenecek.

YEREL HALKA DAVET

Kulüpten yapılan açıklamada, “Şehrimize ve sporumuza büyük hizmetleri bulunan merhum Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in adına düzenlenen Ferdi Zeyrek Turnuvası, 5-6 Eylül tarihlerinde basketbolseverlerle buluşuyor. Muradiye Spor Salonu’nda gerçekleşecek turnuvaya tüm halkımız davetlidir.” denildi.