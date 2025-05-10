Haberler

Manisa Basket, Onvo’yu Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Onvo Büyükçekmece Basketbol takımında; Rebic 5, Franke 14, Starks 17, Bruinsma 10, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 3, Yesukan Onar 2, Sajus 4, Arda Berk Kaya, Love 12, Zagorac 9 yer aldı. Manisa Basket Divissa oyuncuları ise; Chiozza 6, Acuil 35, Buğra Çal 6, Besson 13, Thomas 18, Leon Apaydın, Cengizhan İvedi 2, Elmore 4, White 18, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu, Yunus Emre Sonsırma 5 şeklinde sıralandı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 25-28
Devre: 48-55
3. Periyot: 72-76

Maçta beş faulle çıkan oyuncular; 37.26’da Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol) ve 37.41’de Thomas (Manisa Basket Divissa) oldu.

MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Manisa Basket Divissa, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 107-84 mağlup etti. Bu sonuçla Manisa Basket, ligde 10. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 16. yenilgisini yaşadı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ulaşım Ve Altyapı Bakanı Projeleri Tanıttı

Trabzon'da açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kara yolu, hafif raylı sistem ve demir yolu projelerinin vatandaşların ihtiyaçlarına uygun şekilde ilerlediğini belirtti.
Haberler

İsrail Ordusu, Batı Şeria’da Yıkım Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda dört konutu yıkarak Filistinli aileleri zor durumda bıraktı. Yıkım sırasında patlama sesleri duyuldu. Ailelere eşyalarını tahliye etme izni verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.