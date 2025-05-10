Manisa Basket, Onvo’yu Yendi

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Kerem Baki, Ziya Özorhon, Nazlı Çisil Güngör

Onvo Büyükçekmece Basketbol takımında; Rebic 5, Franke 14, Starks 17, Bruinsma 10, Emircan Koşut 8, Ata Kahraman 3, Yesukan Onar 2, Sajus 4, Arda Berk Kaya, Love 12, Zagorac 9 yer aldı. Manisa Basket Divissa oyuncuları ise; Chiozza 6, Acuil 35, Buğra Çal 6, Besson 13, Thomas 18, Leon Apaydın, Cengizhan İvedi 2, Elmore 4, White 18, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu, Yunus Emre Sonsırma 5 şeklinde sıralandı.

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: 25-28

Devre: 48-55

3. Periyot: 72-76

Maçta beş faulle çıkan oyuncular; 37.26’da Emircan Koşut (Onvo Büyükçekmece Basketbol) ve 37.41’de Thomas (Manisa Basket Divissa) oldu.

MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Manisa Basket Divissa, deplasmanda Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 107-84 mağlup etti. Bu sonuçla Manisa Basket, ligde 10. galibiyetini elde etti. Onvo Büyükçekmece Basketbol ise 16. yenilgisini yaşadı.