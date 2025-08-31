Manisa Basketbol Takımı Şampiyon Oldu

BAŞARIYLA TAMAMLANAN ŞAMPİYONLUK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Türkiye Şampiyonası’nda Manisa tarihi bir başarıya imza atarak zirvenin sahibi oldu. Turnuvada gösterdiği üstün performansla finale ulaşan Manisa İl Karması Kız Basketbol Takımı, Adana’da gerçekleşen final maçında büyük bir mücadele sergiledi. Finalde güçlü rakibi İzmir takımını 50-47’lik skorla yenerek şampiyonluk kupasını kazanan Manisa ekibi, namağlup sonuçlarla kupaya uzanmayı başardı. Bu başarı, Manisa sporuna ve genç basketbolculara büyük bir gurur getirdi.

TEBRİKLERİN YERİ

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, elde edilen şampiyonlukla ilgili olarak sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Öztürk, “Bu şampiyonluk, gençlerimizin azim, disiplin ve inançla ortaya koydukları mücadelenin en güzel karşılığıdır. Sahada sergilenen bu üstün başarı, yalnızca bir spor müsabakasının kazanılmasından ibaret değildir; aynı zamanda Manisa’nın sporda ulaştığı seviyenin, gençlerimizin potansiyelinin ve geleceğe olan güvenimizin en somut göstergesidir” dedi.

GELİŞİM DESTEKLENİYOR

Bu yıl farklı branşlarda elde edilen başarılarla Manisa’nın adını ülke genelinde duyurmayı başardıklarını belirten Yunus Öztürk, “İl Müdürlüğü olarak bizler, gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü yatırımı yapmaya ve daima onların yanında olmaya devam edeceğiz. Sporcularımızın bu başarısı, önümüzdeki yıllarda Manisa’dan çok daha büyük şampiyonlukların çıkacağının müjdecisidir” ifadelerini kullandı. Öztürk, bu gururu yaşatan tüm sporcuları, antrenörleri ve emeği geçen herkesi de yürekten kutladı.