Manisa Bayram Namazı Saat Kaçta?

Manisa bayram namazı saati ile ilgili merak edilen detaylar ortaya çıktı. Manisa’da yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınan bayram namazı için “Manisa bayram namazı saati kaçta” sorusunu sormakta. Vatandaşların namaza zamanında yetişebilmesi için gerekli bilgiler veriliyor. Manisa bayram namazı saati 07.28 olarak belirlenmiştir.

BAYRAM NAMAZI KILINMA ŞEKLI

Bayram namazı, iki rekattan oluşmaktadır. İlk rekat için niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır. Ardından Sübhaneke duası okunur. Yine eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara salınır. Bir tekbir daha alındıktan sonra eller göbek hizasında bağlanır. İmam, “Euzü besmele” çekerek açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte bir zammı sure ya da uygun bir miktarda Kur’an-ı Kerim okur ve cemaat bu sırada imamı dinler. Rüku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekata geçilir.

İkinci rekatta imam gizlice “Besmele” çeker, ardından açıktan “Fatiha suresi” ile birlikte yine zammı sure veya zammı sure yerine geçecek şekilde Kur’an okunur. Cemaat, sessizce imamı dinlemeye devam eder. Daha sonra iftitah tekbiri gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır. Tekbir alınmaya devam eder ve sonuncusunda rükuya gidilir. Rüku ve secdenin ardından oturulur, “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunur ve sağ tarafa, ardından da sola selam verilerek namaz tamamlanır. Müezzin yönetiminde cemaat, üç defa tekbir (teşrik) getirir. Sonrasında imam hatip, bayram hutbesini okumaya başlar.