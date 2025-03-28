Manisa Bayram Namazı Saati Kaçta?

MANİSA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Manisa ilinde yaşayan vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın ilk günü kılınacak 2 rekatlık bayram namazının saatini merak ediyor. Bayram namazına vaktinde yetişmek isteyenler için Manisa bayram namazı saati 07.28’dir.

BAYRAM NAMAZININ KILINMA ŞEKLİ

Bayram namazı iki rekattan oluşuyor ve namazın ilk rekatı niyetle başlıyor. Niyet edildikten sonra tekbir alınıyor ve eller bağlanıyor. Ardından Sübhaneke duası okunuyor. Eller kulak hizasına kaldırılarak tekrar tekbir alınıyor ve eller yanlara salınıyor. İkinci kez tekbir alınıp eller göbek hizasında bağlanıyor. İmam “Euzü besmele” çekiyor ve açık olarak “Fatiha suresi” ile birlikte Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okuyor. Cemaat bu sırada imamı dinliyor. Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçiliyor.

İkinci rekatta imam gizlice “Besmele” çekiyor, açık olarak “Fatiha suresi” ve devamında Kur’an-ı Kerim okunuyor. Cemaat, imamı sessizce dinliyor. İlk rekatta olduğu gibi eller kulak hizasına kaldırılarak tekbir alınıyor. Eller yanlara bırakılır, tekrar tekbir alınır ve son kez yanlara salınır. Son olarak, 4. tekbir alınarak rükuya gidiliyor. Rüku ve secdenin ardından oturuluyor ve “Tahiyyat, Salli-Barik duaları” okunarak namaz tamamlanıyor. Müezzinin refakatinde cemaat 3 defa tekbir getiriyor. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlıyor.