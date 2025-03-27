Manisa Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Arttı

RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ DENETİMLER ARTTI

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte rutin gıda denetimlerinin yanı sıra, tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı öncesinde denetimlere ağırlık verdi. İl Müdürü Metin Öztürk, konu hakkında bilgi verirken, “Bilindiği üzere, 5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’ gereği, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması Bakanlığımız sorumluluğundadır” dedi.

GIDA DENETİMLERİ YETERSİZ ÜRÜNLERE KARŞI YAPILIYOR

Öztürk, bayram döneminde yoğun olarak tüketilen çikolata, pasta, börek ve şerbetli tatlılar gibi ürünlerin satışında artış yaşandığını belirtti. Bu nedenle, güvenilir olmayan ürünlerin piyasada bulunmasının önlenmesi adına denetimlerin artırıldığına dikkat çekti. Kontrol görevlileri, denetimlerde gıdaların hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son tüketim tarihlerini, muhafaza şartlarını ve satışta bulunan ürünlerin etiket bilgilerini titizlikle kontrol ediyor.

DENETİMLER YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Öztürk, “Sağlıklı ve güvenilir gıda için denetimlerimiz tüm yıl boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramında da hassasiyetle devam edecektir. Vatandaşlarımız karşılaştıkları sorunları il ve ilçe müdürlüklerimize bizzat başvurarak veya Alo 174 Gıda Hattı’nı arayarak bildirebilirler” açıklamasında bulundu. Ayrıca, gerçekleşen denetimlere Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İl Müdür Yardımcıları Serdar Mersinli ve Ali Gök, Gıda ve Yem Şube Müdürü Dr. Defne Bacınoğlu ile kontrol görevlileri katıldı.