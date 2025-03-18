Manisa BBSK Cimnastik Takımı Büyük Başarı Elde Etti

MANİSA BBSK CIMNASTİK TAKIMI BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Fransa’nın Aix-Les-Bains kentinde gerçekleştirilen Aquae Open Cup 2025 Aerobik Cimnastik Uluslararası Turnuvası’nda Manisa BBSK Cimnastik Takımı büyük bir rüzgar estiriyor. Takım, yarışmada 4 şampiyonluk kupası, 20 altın madalya ve 6 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza atıyor.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Belediyesi, bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Manisa BBSK sporcuları, uluslararası arenada üstün performans sergileyerek, Aerobik Cimnastik branşında Türkiye’nin gururu oldu. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi bu büyük başarıdan dolayı tebrik ediyor, ülkemize yaşattıkları gurur için teşekkür ediyoruz.” sözlerine yer verdi.

BAŞARIYA İMZA ATAN SPORCULAR

Turnuvada elde edilen dereceler arasında dikkat çeken ödüller şöyle sıralanıyor:

– Okay Arsan – 18+ Tek Erkekler Kategorisi Birincilik Ödülü

– Göktürk Balcı – 18+ Tek Erkekler Kategorisi İkincilik Ödülü

– Okay Arsan, Göktürk Balcı, Ömür Günay – 18+ Trio Kategorisi Birincilik Ödülü

– Selin Özermiç – 15-17 Tek Kadınlar Kategorisi Birincilik Ödülü

– Selin Özermiç, Yudum Atan, Elvin Gülen – 15-17 Trio Kategorisi Birincilik Ödülü

– Elvin Gülen, Selin Özermiç, Yudum Atan, İlay Hamarat, Elif Ekin Okçu – 15-17 Grup Kategorisi Birincilik Ödülü

– Furkan Saylan – 12-14 Tek Erkekler Kategorisi Birincilik Ödülü

– Tanem Atar – 12-14 Tek Kadınlar Kategorisi Birincilik Ödülü

– Furkan Saylan, Duru Günen – 12-14 Çiftler Kategorisi Birincilik Ödülü

– Furkan Saylan, Duru Günen, Tanem Atar – 12-14 Trio Kategorisi Birincilik Ödülü

– Sıraç Güzel, Duru Günen, Ayşe Duru Özgürel, Defne Erdoğan, Poyraz Kaan Uğur – 12-14 Grup Kategorisi İkincilik Ödülü

Manisa BBSK Cimnastik Takımı, bu başarıyla Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden önemli bir güç olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.