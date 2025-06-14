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Manisa BŞB Başkanı F. Zeyrek, hayatını kaybetti

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FERDİ ZEYREK’İN HAYATINI KAYBETMESİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde bulunduğu sırada havuzunun arızasını giderirken akıma kapılarak hayatını kaybetti. Bu beklenmedik olayın ardından Zeyrek’in ölümü, ailesi ve bazı kişiler tarafından şüpheli bir durum olarak değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zeyrek’in ölümü üzerine hemen bir soruşturma süreci başlatıldı. Soruşturmada gözaltına alınan dört kişiden üçünün tutuklandığı bilgisi alındı. Olayla ilgili detayların araştırılması sürüyor.

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